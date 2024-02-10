iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Реала пропустит матч против Жироны

Дополнительные тесты показали, что Антонио Рюдигер не сыграет в сегодняшнем матче.
Сегодня, 14:26
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Мадридский Реал будет вынужден обходиться без номинальных центральных защитников в матче против Жироны.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", после дополнительных тестов было обнаружено, что единственный центрбек у которого были шансы с каталонцами Антонио Рюдигер пропустит встречу.

"После проведенных сегодня обследований нашего игрока Антонио Рюдигера, у него диагностировано повреждение мышц латеральной широкой мышцы левого бедра", - сказано в сообщении на официальном сайте столичного гранда.

Напомним, что у Начо Фернандеса возникли мышечные проблемы после мадридского дерби, а Давид Алаба и Эдер Милитао на протяжении уже долгого времени лечатся после разрыва крестообразных связок.

Отметим, что матч между Жироной и Реалом состоится уже сегодня, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. В отличие от соперника у каталонцев есть повод для радости, ведь их ключевой игрок Артем Довбик попал в заявку на поединок.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Антонио Рюдигер

Статьи по теме

Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал
Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира
Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал
Основной защитник Реала сможет принять участие в матче с Жироной Основной защитник Реала сможет принять участие в матче с Жироной
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал
Формула 116:20
"По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес
Европа15:57
Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей
Европа15:52
Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд
Европа15:51
Ман Сити установил необычное антидостижение в матче против Эвертона Миколенко
Киберспорт15:33
Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине
Европа15:25
Аутсайдер Серии А уволит легендарного экс-футболиста с поста главного тренера
Европа15:21
В Баварии выступили с заявлением о касаемо участия в Суперлиге
Европа14:59
Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира
Европа14:55
Эрнандес рассказал о помощи Роналду при адаптации в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK