Защитник Реала пропустит матч против Жироны

Дополнительные тесты показали, что Антонио Рюдигер не сыграет в сегодняшнем матче.

Мадридский Реал будет вынужден обходиться без номинальных центральных защитников в матче против Жироны.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", после дополнительных тестов было обнаружено, что единственный центрбек у которого были шансы с каталонцами Антонио Рюдигер пропустит встречу.

"После проведенных сегодня обследований нашего игрока Антонио Рюдигера, у него диагностировано повреждение мышц латеральной широкой мышцы левого бедра", - сказано в сообщении на официальном сайте столичного гранда.

Напомним, что у Начо Фернандеса возникли мышечные проблемы после мадридского дерби, а Давид Алаба и Эдер Милитао на протяжении уже долгого времени лечатся после разрыва крестообразных связок.

Отметим, что матч между Жироной и Реалом состоится уже сегодня, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. В отличие от соперника у каталонцев есть повод для радости, ведь их ключевой игрок Артем Довбик попал в заявку на поединок.

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