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Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей

Анри устал смотреть на расовую дискриминацию.
Сегодня, 15:57
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Бывший нападающий Арсенала и Барселоны Тьерри Анри рассказал, почему решил уйти из соцсетей.

"Они могут привести к тому, что тебя будут травить – называйте это как хотите. Это может произойти из-за твоей расы, глупого видео или того, во что ты веришь.

Я ушел из социальных сетей три-четыре года назад, если я правильно помню. У меня они были только для работы. Ими занимался мой агент, их никогда не было в моем телефоне. Я не хочу зависеть от них. Я не хочу брать свой телефон и глазеть в него. Это промывает мозги.

Я отказался от них, потому что в какой-то момент многие темнокожие игроки Премьер-лиги подвергались оскорблениям. Так что я сказал себе: "Я сделаю заявление, отказавшись", чтобы посмотреть, может ли моя известность помочь в борьбе с этим".

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"Скучаю ли я по соцсетям? Вовсе нет. Я счастлив. Я чувствую себя хорошо. Я не чувствую, что что-то упускаю.

Я все еще не пользуюсь ими. Я в порядке. Я знаю, что иногда я, возможно, теряю много денег, но я в согласии с самим собой", – заявил француз в интервью The Athletic.

Ранее Анри сделал публичное заявление о том, что с 27 марта 2021 его аккаунтов не будет ни в одной из социальных сетей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расизм Тьерри Анри

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