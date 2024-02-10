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Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд

Но хет-трик от украинца Кастельянос хотел бы увидеть.
Сегодня, 15:52
Тати Кастельянос / Getty Images
Тати Кастельянос / Getty Images

Тати Кастельянос поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Реалом и Жироной.

Аргентинец считает, что обе команды будут бороться до последнего, и, вероятно, даже на равных. А еще аргентинец ждет хет-трика от Довбика.

"Жирона должна быть сильной и идти с высоко поднятой головой. Они будут бороться за титул с мадридцами до последнего момента. Команда Мичела – одна из лучших в Европе, наряду с леверкузенским Байером.

При любой возможности я смотрю их матчи и испытываю приятную ностальгию. Надеюсь, Довбик оформит хет-трик, но не побьет мой рекорд", – цитирует нападающего Cadenaser.

Отметим, что рекорд, о котором упомянул Кастельянос - это его покер в ворота Реала в прошлом сезоне. Аргентинец стал первым за 76 лет игроком, который сумел забить мадридцам четыре мяча.

Ранее стало известно, что Рюдигер пропустит поединок против Жироны.

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