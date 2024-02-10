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Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал

Ілля Волошин міг повернутись в Україну.
Сегодня, 16:25
Илья Волошин
Илья Волошин

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко в комментарии клубной пресс-службе прокомментировал интерес к 17-летнему Илье Волошину, которого подписал мадридский Реал.

Функционер подтвердил, что криворожане действительно проявляли заинтересованность в перспективном голкипере, но он решил выбрать испанский гранд.

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"Волошин - воспитанник днепровского спортивного колледжа, с которым у нас подписан договор о сотрудничестве. Он всегда выпускал много талантливых воспитанников. Из-за полномасштабного вторжения оккупантов мы подписали соглашение с задержкой. Ранее же многие игроки колледжа выехали за границу, Илья Волошин один из них.

Мы пытались вернуть его в семью Кривбасс, делали все возможное для этого. Но парень сделал свой выбор, оставшись в Испании. Я желаю ему только успеха. Работаем над тем, чтобы таких талантливых футболистов как Илья Волошин в нашей Академии было все больше и больше. И уже именно из Кривбасса они будут переходить в Реал и другие европейские гранды", - сказал Баенко.

Отметим, что Илья уже успел дебютировать за молодежный состав Реала, а со следующего сезона ожидается, что он будет играть за дублирующую команду "сливочных". Ранее Волошин защищал цвета Райо Махадаонды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал кривбасс Илья Волошин

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