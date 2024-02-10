Сосредоточенные украинцы и "поцелуй" Савио: Жирона показала, как ехала в Мадрид

Фотоотчет клуба о поездке на Бернабеу.

Жирона опубликовала пост со своим путешествием в Мадрид.

Напомним, сегодня, 10 февраля, каталонский клуб будет играть против мадридского Реала. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

А тем временем в автобусе Жироны царила своя атмосфера, которую и попытался запечталить фотограф.

www.instagram.com/gironafc

www.instagram.com/gironafc

www.instagram.com/gironafc

На фоне своих разлвекающихся и отдыхающих партнеров дуэт украинцев выглядит разительно иначе. Что Довбик, что Цыганков словно полностью сосредоточены на предстоящем поединке.

www.instagram.com/gironafc

Ранее также экс-форвард Жироны заявил, что ожидает много голов от Довбика.

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