Сосредоточенные украинцы и "поцелуй" Савио: Жирона показала, как ехала в Мадрид
Фотоотчет клуба о поездке на Бернабеу.
Жирона опубликовала пост со своим путешествием в Мадрид.
Напомним, сегодня, 10 февраля, каталонский клуб будет играть против мадридского Реала. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
А тем временем в автобусе Жироны царила своя атмосфера, которую и попытался запечталить фотограф.
На фоне своих разлвекающихся и отдыхающих партнеров дуэт украинцев выглядит разительно иначе. Что Довбик, что Цыганков словно полностью сосредоточены на предстоящем поединке.
Ранее также экс-форвард Жироны заявил, что ожидает много голов от Довбика.
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