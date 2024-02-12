Почеттино ответил на вопрос, любят ли его фанаты Челси

Аргентинец признал, что пока не завоевал сердца фанатов.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался касаемо любви со стороны фанатов команды.

"Нет, нет, я должен быть честен. Нет, потому что понимаю, что клуб выигрывал Лигу чемпионов, выигрывал кубки, титул АПЛ. Почему болельщики должны любить меня после шести-семи месяцев?

Мы вышли в финал Кубка английской лиги, но находимся не в очень хорошей позиции в турнирной таблице АПЛ".

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"Думаю, на данный момент я чувствую уважение болельщиков, вижу их на улице, и они все добры ко мне, но я не могу врать", – сказал аргентинец в интервью Sky Sports.

Напомним, Челси идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 балл в 23 матчах.

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