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Почеттино ответил на вопрос, любят ли его фанаты Челси

Аргентинец признал, что пока не завоевал сердца фанатов.
Сегодня, 17:22
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался касаемо любви со стороны фанатов команды.

"Нет, нет, я должен быть честен. Нет, потому что понимаю, что клуб выигрывал Лигу чемпионов, выигрывал кубки, титул АПЛ. Почему болельщики должны любить меня после шести-семи месяцев?

Мы вышли в финал Кубка английской лиги, но находимся не в очень хорошей позиции в турнирной таблице АПЛ".

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"Думаю, на данный момент я чувствую уважение болельщиков, вижу их на улице, и они все добры ко мне, но я не могу врать", – сказал аргентинец в интервью Sky Sports.

Напомним, Челси идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 балл в 23 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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