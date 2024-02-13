Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии 12.02.2024

В рамках последнего матча в 24-м туре чемпионата Англии Челси на выезде встречался с Кристал Пэлас.

Хозяева в первом тайме первыми открили счет благодаря голу Лермы.

После перерыва подопечные Маурисио Почеттино перевернули ход матча. Сначала голом отметился Галлахер.

Все шло к ничье, но в компенсированное время Челси дважды забил. Дубль оформил Галлахер, а Энцо поставил финальную точку.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кристал Пэлас - Челси

Кристал Пэлэс - Челси 1:3

Голы: Лерма, 30 - Галлахер, 47, 90+1, Энцо, 90+4.

Ожидаемые голы (XG): 0.5-1.11

Владение мячом: 22%-78%

Удары: 13-14

Удары в створ: 4-5

Фолы: 14-7

Кристал Пэлас: Хендерсон - Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл - Лерма, Уортон - Аю, Хьюз (Ахамада, 79), Франса (Эдуар, 84) - Матета.

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 84), Дисаси, Силва (Колвилл, 61), Чилвелл - Кайседо, Энцо - Мадуэке (Нкунку, 46), Галлагер, Джексон (Стерлинг, 79) - Палмер.

Предупреждения: Лерма, Муньйос - Дисаси, Джексон.

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