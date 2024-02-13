Лунин - в старте на матч против РБ Лейпциг

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде встретится с РБ Лейпциг.

Как и в других матчах до этого, главным вопросом состава мадридцев оставалось то, кто сыграет с первых минут на позиции голкипера и теперь на него есть окончательный ответ.

В стартовом составе "сливочных" на этот матч выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, который, похоже, полностью завоевал доверие тренерского штаба и отвоевал место в основе у Кепы Аррисабалаги.

Отметим, что стартовый свисток в матче Реал - РБ Лейпциг прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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