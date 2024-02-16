"Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое

Футболиста оригинально отблагодарили за вклад в развитие местного футбола.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд анонсировал выпуск мороженого в свою честь.

Производством продукта будет заниматься норвежская компания Henning Olsen.

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"Оно уже на подходе – доступно исключительно в Норвегии с 19 февраля", – написал Эрлинг в соцсетях.

IT'S ALMOST HERE - Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 15, 2024

Отметим, данное мороженое будет со вкусом ванили и карамели, покрытое шоколадом и хрустящими шариками.

Также производитель на сайте заявил, что продукт "разработан в сотрудничестве с Эрлингом Холандом в дань уважения лучшему футболисту Норвегии всех времен".

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