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"Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое

Футболиста оригинально отблагодарили за вклад в развитие местного футбола.
Сегодня, 00:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд анонсировал выпуск мороженого в свою честь.

Производством продукта будет заниматься норвежская компания Henning Olsen.

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"Оно уже на подходе – доступно исключительно в Норвегии с 19 февраля", – написал Эрлинг в соцсетях.

Отметим, данное мороженое будет со вкусом ванили и карамели, покрытое шоколадом и хрустящими шариками.

Также производитель на сайте заявил, что продукт "разработан в сотрудничестве с Эрлингом Холандом в дань уважения лучшему футболисту Норвегии всех времен".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити мороженое Эрлинг Холанд

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