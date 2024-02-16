iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мы должны шевелить задницей": Обамеянг прокомментировал ничью с Шахтером

Габонец уверен, что Марсель может играть значительно лучше.
Сегодня, 08:25
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Форвард французского Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об упущенной победе в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с Шахтером.

По словам габонца, чтобы улучшить свои результаты команда должна понять, что делает недостаточно и может играть лучше.

Читай также: Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Это как вирус. Чтобы устранить это, вы должны осознавать, что того, что вы делаете, недостаточно.

Мы должны, извините, шевелить задницей. Все знают, что мы можем в 10 раз лучше. Когда мы действительно играем в свой футбол, мы знаем, как сделать разницу.

Скажу честно: это начинает сводить с ума. Ты прилагаешь усилия, чтобы иметь возможность лидировать в счете, а потом пропускаешь гол.

Виновата вся команда. Я первый. Я должен первым защищаться, как сумасшедший, чтобы не пропускать голы. Мы должны держаться этого менталитета.

У меня складывается впечатление, что как только мы забиваем, то начинаем садиться назад. А лучшая защита - это нападение. Так почему бы не дожать соперника 5 минут после гола?

Это одно из направлений работы перед вторым матчем против Шахтера", - цитирует слова Обамеянга издание RMC Sport.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

Статьи по теме

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтар в напряженном матче вырвал ничью у Марселя Шахтар в напряженном матче вырвал ничью у Марселя
Судья совершил грубую ошибку, сорвав голевую атаку Шахтера в матче с Марселем Судья совершил грубую ошибку, сорвав голевую атаку Шахтера в матче с Марселем
"Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы "Надеемся пройти Шахтер": Легенда Марселя - о раунде плей-офф Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров

Последние новости

Европа12:08
Легенда Реала летом рассмотрит предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Формула 111:58
Сайнс: Я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте
Европа11:40
Пимента: Погба готов вернуться на поле хоть завтра
Европа11:36
Гризманн - о трансфере в Барселону: Я совершил ошибку
Лига Европы11:05
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
Водные11:03
Чемпионат мира по плаванию: Бухов прошел в полуфинал 50 м вольным стилем
Европа10:57
Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти
Формула 110:30
Ферстаппен: Не думаю, что наша цель превзойти результаты прошлого сезона
Украина10:29
Скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная
Теннис10:06
Калинина вместе с китаянкой вышла в полуфинал парного разряда турнира в Дохе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK