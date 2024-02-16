"Мы должны шевелить задницей": Обамеянг прокомментировал ничью с Шахтером

Габонец уверен, что Марсель может играть значительно лучше.

Форвард французского Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об упущенной победе в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с Шахтером.

По словам габонца, чтобы улучшить свои результаты команда должна понять, что делает недостаточно и может играть лучше.

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"Это как вирус. Чтобы устранить это, вы должны осознавать, что того, что вы делаете, недостаточно.

Мы должны, извините, шевелить задницей. Все знают, что мы можем в 10 раз лучше. Когда мы действительно играем в свой футбол, мы знаем, как сделать разницу.

Скажу честно: это начинает сводить с ума. Ты прилагаешь усилия, чтобы иметь возможность лидировать в счете, а потом пропускаешь гол.

Виновата вся команда. Я первый. Я должен первым защищаться, как сумасшедший, чтобы не пропускать голы. Мы должны держаться этого менталитета.

У меня складывается впечатление, что как только мы забиваем, то начинаем садиться назад. А лучшая защита - это нападение. Так почему бы не дожать соперника 5 минут после гола?

Это одно из направлений работы перед вторым матчем против Шахтера", - цитирует слова Обамеянга издание RMC Sport.

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