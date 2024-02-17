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Верона - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Зебры" не побеждают в 4 последних матчах при том, что 3 из них были против команд из нижней половины таблицы.
Сегодня, 21:03
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Италии Верона на своем поле встретилась с Ювентусом.

"Зебры" несмотря на свои проблемы в последних матчах все же считались фаворитом, но именно хозяева открыли счет благодаря голу Фолоруншо уже на 11-й минуте матча.

Еще до перерыва гостям удалось восстановить паритет благодаря назначенному пенальти. 11-метровый исполнил и реализовал Душан Влахович.

Во втором тайме проблемы для подопечных Массимилиано Аллегри не завершились, ведь уже упомянутый Фолоруншо записал на свой счет еще и ассист на Тиджани Нослина, но, и после этого хозяева долго не вели в счете, потому что меньше чем за 5 минут Адриен Рабьо вновь его сравнял.

Обе команды пытались вырвать победу благодаря свежим силам. Туринцы выпустили Карлоса Алькараса, Аркадиуша Милика и Тимоти Веа, а "мастифы" Тома Анри, но никому не удалось забить тот самый победный мяч.

Отметим, что у Ювентуса в последних 4 матчах ни одной победы, а три из четырех этих поединков включая сегодняшнюю игру прошли против команд из нижней половины турнирной таблицы.

Статистика матча чемпионата Италии Верона - Ювентус

Верона - Ювентус 2:2

Голы: Фолоруншо, 11, Нослин, 52 - Влахович (пен), 28, Рабьо, 56

xG: 0.62 - 1.47
Удары: 14 - 17
Удары в створ ворот: 9 - 3
Владение мячом: 44% - 56%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус верона Серия А

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