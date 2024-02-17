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Мбаппе оказался в запасе ПСЖ после объявления желания покинуть клуб

Французский гранд готовится к уходу Килиана.
Сегодня, 21:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ встретится с Нантом.

Луис Энрике определился с составом на этот матч и не доверил место в старте главной звезде команды Килиану Мбаппе.

Примечательно, что это произошло именно после того, как Мбаппе дал знать руководству парижан, что покинет клуб летом.

Матч Нант - ПСЖ начнется сегодня, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Килиан провел 30 матчей во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 7 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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