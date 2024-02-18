Действующий чемпион Италии может уволить второго тренера за сезон

Итальянский Наполи столкнулся с серьезными проблемами после победного сезона-2022/23.

В текущей кампании "партенопейцы" идут на 9-м месте в турнирной таблице и никак не может найти свою игру. Клуб в этом сезоне уже уволил Руди Гарсию, который был назначен после того, как Лучано Спалетти покинул свой пост.

После Гарсии был назначен Вальтера Маццари, для которого это был второй приход в клуб, но и он вскоре может быть уволен.

По информации La Gazzetta Dello Sport, итальянца уволят, если клуб неудачно сыграет в плей-офф Лиге чемпионов против Барселоны. Вместо 62-летнего специалиста должны назначить его соотечественника 56-летнего Марко Джампало, для которого последним местом работы была Сампдория еще в 2022 году.

Напомним, накануне Наполи не смогло победить Дженоа Малиновского.

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