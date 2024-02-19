Легенда Наполи может вернуться в клуб после увольнения Маццари

Марек Гамшик может вернуться в Наполи, утверждает инсайдер Маттео Моретто.

Сичтается, кто неаполитанский клуб намерен снова сменить тренера и уволить Вальтера Маццари, который не сумел исправить ситуацию.

Среди потенциальных кандидатов не раз называлось имя тренера сборной Словакии Франческо Кальцоны.

Итальянский специалист лишь в 2022 году начал самостоятельную тренерскую карьеру, а ранее работал с Сарри, Ди Франческо и Спаллетти.

Если Ди Лаурентис пригласит Кальцону, то его ассистентом в Наполи станет экс-хавбек клуба Марек Гамшик, который выступал за неаполитанцев в течение 12-ти сезонов.

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