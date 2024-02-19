iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Наполи может вернуться в клуб после увольнения Маццари

Марек Гамшик станет ассистентом нового тренера.
Сегодня, 09:59
Марек Гамшик / Getty Images
Марек Гамшик / Getty Images

Марек Гамшик может вернуться в Наполи, утверждает инсайдер Маттео Моретто.

Сичтается, кто неаполитанский клуб намерен снова сменить тренера и уволить Вальтера Маццари, который не сумел исправить ситуацию.

Среди потенциальных кандидатов не раз называлось имя тренера сборной Словакии Франческо Кальцоны.

Итальянский специалист лишь в 2022 году начал самостоятельную тренерскую карьеру, а ранее работал с Сарри, Ди Франческо и Спаллетти.

Если Ди Лаурентис пригласит Кальцону, то его ассистентом в Наполи станет экс-хавбек клуба Марек Гамшик, который выступал за неаполитанцев в течение 12-ти сезонов.

Ранее Пиоли прокомметировал поражение Милана от Монцы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марек Гамшик

Статьи по теме

Гамшик подписал контракт со шведским клубом Гамшик подписал контракт со шведским клубом
Марек Гамшик - принц Неаполя Марек Гамшик - принц Неаполя
Гамшик может вернуться в Серию А Гамшик может вернуться в Серию А
Гамшик отсутствовал на тренировке Наполи из-за приостановленного трансфера в Китай Гамшик отсутствовал на тренировке Наполи из-за приостановленного трансфера в Китай
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона
Европа11:50
Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов
Биатлон11:24
Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024
Европа11:20
Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером
Формула 111:07
Экс-пилот Формулы-1 считает, что Ньюи может перейти в Феррари вслед за Хэмилтоном
Другие10:54
Календарь спортивных событий на 2024 год
ММА10:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:34
Мбаппе подписал контракт с Реалом - Marca
Европа10:22
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс10:15
Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK