Пиоли назвал причину поражения Милана в матче против Монцы

Главный тренер Милана Стефано Пиоли высказался о поражении от Монцы (2:4).

"Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда".

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"Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет, нужно было сыграть поспокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда ощутила уверенность и хотела вырвать победу. Сегодня было слишком много ошибок", – сказал итальянский футболист в интервью Football Italia.

Напомним, после 25-ти туров Серии А Милан занимает третье место, набрав 52 балла.

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