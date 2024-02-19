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Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов

Уругваец верит в триумф своей команды.
Сегодня, 11:50
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов.

"Мы работали над решением проблем, которые у нас были. Мы не достигли хороших результатов, но верим в свой уровень. Молодые игроки нам очень помогают. Мы верим в работу, которую делаем, и теперь нас ожидают матчи в Лиге чемпионов".

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"Мы хотим выиграть ее и знаем, насколько это важно. Мотивация высокая", - сказал Араухо в интервью El papartido.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона сыграет с Наполи. Первый матч команд состоится в среду, 21 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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