Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов

Защитник Барселоны Рональд Араухо рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов.

"Мы работали над решением проблем, которые у нас были. Мы не достигли хороших результатов, но верим в свой уровень. Молодые игроки нам очень помогают. Мы верим в работу, которую делаем, и теперь нас ожидают матчи в Лиге чемпионов".

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"Мы хотим выиграть ее и знаем, насколько это важно. Мотивация высокая", - сказал Араухо в интервью El papartido.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона сыграет с Наполи. Первый матч команд состоится в среду, 21 февраля.

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