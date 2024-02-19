iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария намерена подписать хавбека Ювентуса

Рабьо может сменить клубную прописку.
Сегодня, 13:50
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

По информации журналиста Николо Скиры, Бавария проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Адриану Рабьо.

Представители немецкого клуба уже провели переговоры с матерью футболиста, которая также является его агентом.

Читай также: Ювентус и Наполи исключили Судакова из трансферных целей

В то же время Ювентус надеется продлить контракт с игроком, который планирует определиться со своим будущим в апреле-мае.

Напомним, что контракт 28-летнего француза истекает 30 июня 2024 года, и если он не будет продлен, Рабьо сможет покинуть клуб как свободный агент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ювентус Адриен Рабьо

Статьи по теме

Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить Тухель: Я верю, что ситуацию можно исправить
Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля
Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля
Тухель на выход? Бавария уступила аутсайдеру чемпионата Германии Тухель на выход? Бавария уступила аутсайдеру чемпионата Германии
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:40
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte проиграли в первом раунде, Spirit и Vitality начали с крупных побед
Бокс15:35
Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком
Формула 115:32
Немецкая пресса назвала имена главных фаворитов на место Хорнера
Киберспорт15:12
Monte проиграли EСSTATIC в первом раунде отбора на Major Copenhagen 2024
Теннис15:03
Ястремская проиграла росиянке на старте турнира в Дубай
Европа14:55
Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал
Формула 114:37
Вассер не считает сезон-2024 проходимым для Феррари
Европа14:25
В Марселе определились с новым тренером
Европа14:03
Тен Хаг раскритиковал арбитров за отношению к хавбеку МЮ
Европа13:50
Бавария намерена подписать хавбека Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK