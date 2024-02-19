Бавария намерена подписать хавбека Ювентуса

По информации журналиста Николо Скиры, Бавария проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Адриану Рабьо.

Представители немецкого клуба уже провели переговоры с матерью футболиста, которая также является его агентом.

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В то же время Ювентус надеется продлить контракт с игроком, который планирует определиться со своим будущим в апреле-мае.

Напомним, что контракт 28-летнего француза истекает 30 июня 2024 года, и если он не будет продлен, Рабьо сможет покинуть клуб как свободный агент.

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