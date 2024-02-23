Тен Гаг - о новом совладельце МЮ: Он правильный человек для клуба

Нидерландский специалист Эрик тен Гаг поделился мыслями о перспективах Манчестер Юнайтед во время правления Сэра Джима Рэтклиффа.

По словам действующего главного тренера манкунианцев, британский бизнесмен является правильным человеком для клуба, с которым его видение совпадает.

"Он - правильный человек для Ман Юнайтед, безусловно. Мы очень похожи.

У нас одинаковые амбиции. Мы много разговариваем, и это полностью соответствует моим амбициям, амбициям, которые я имел, когда пришел сюда", - заявил Эрик.

Напомним, ранее сообщалось, что один из ключевых игроков Манчестер Юнайтед пропустит почти месяц.

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