Миколенко сыграет с первых минут против команды экс-тренера Шахтера
Украинец включен в стартовый состав Эвертона на матч с Брайтоном.
В субботу, 24 февраля, Эвертон в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги встретится на выезде с Брайтоном.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет на поединок с командой бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби в стартовом составе.
Your Toffees to face @OfficialBHAFC! #BHAEVE 💪 pic.twitter.com/Po0E3VuVKP— Everton (@Everton) February 24, 2024
Для Миколенко этот матч станет 21-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. В предыдущих поединках он отличился двумя голами.
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Матч Брайтон - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.
Ранее Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ.
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