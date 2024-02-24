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Миколенко сыграет с первых минут против команды экс-тренера Шахтера

Украинец включен в стартовый состав Эвертона на матч с Брайтоном.
Сегодня, 16:32
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 24 февраля, Эвертон в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги встретится на выезде с Брайтоном.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко выйдет на поединок с командой бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби в стартовом составе.

Для Миколенко этот матч станет 21-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. В предыдущих поединках он отличился двумя голами.

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Матч Брайтон - Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Брайтон чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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