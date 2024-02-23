Клуб Миколенко требует поскорее рассмотреть их апелляцию по поводу штрафа

Шон Дайч считает, что из-за снятия очков никто не понимает ситуацию в таблице.

Шон Дайч призвал футбольные организации как можно скорее рассмотреть апелляцию Эвертона.

Напомним, с "ирисок" сняли 10 очков за нарушение ФФП, клуб подал апелляцию, но до сих пор не получил по ней ответа.

Дайч считает, что быстрое решение пойдет на пользу футболу и клубу, в частности, ведь сейчас никто не понимает, что происходит в таблице.

"У нас нет ни малейшего понятия, по крайней мере, у меня точно нет. Ориентир был установлен примерно в конце месяца, так что посмотрим.

Я не знаю юридических тонкостей, но это в интересах всех. И в первую очередь в наших. Но и для блага футбола, все сейчас ломают голову и задаются этим вопросом.

Сейчас смотришь на турнирную таблицу, где сразу же сняли 10 очков, и не понимаешь, что происходит с этими очками.

Было бы полезно, если бы это произошло побыстрее, но я не знаю, как работает юридический процесс и почему он занимает так много времени", – приводит слова Дайча ESPN.

Отметим, что Эвертон находится на 17-й строчке, опережая Лутон по разнице мячей. Если клубу вернут 10 очков, он окажется на 12-й позиции.

Ранее также сообщалось, что Барселона сомневается в назначении де Дзерби.

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