iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу

Однако каталонцам нравится стиль игры его команд.
Вчера, 23:53
Getty Images
Getty Images

У руководства каталонской Барселоны есть сомнения относительно главного кандидата на замену Хави.

Как сообщает журналист Адриан Санчес, боссам "сине-гранатовых" нравится стиль игры итальянца Роберто де Дзерби, однако, есть сомнения относительно того, что он может справиться с управлением топ-клубом.

Также проблемой для испанского гранда будет сумма отступных прописана в контракте специалиста с Брайтоном, учитывая то, что у них есть финансовые трудности.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-тренер Баварии заинтересован в работе с Барселоной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

"Играет как почтальон": Легенда сборной Нидерландов раскритиковал игрока Барселоны "Играет как почтальон": Легенда сборной Нидерландов раскритиковал игрока Барселоны
Мировая в первой части противостояния Наполи - Барселона в обзоре матча Лиги чемпионов Мировая в первой части противостояния Наполи - Барселона в обзоре матча Лиги чемпионов
Наполи и Барселона не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи и Барселона не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Гюндоган оценил шансы Барселоны на победу в Лиге чемпионов Гюндоган оценил шансы Барселоны на победу в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:04
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы00:57
Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер
Лига конференций00:56
Лига конференций-2023/24: Айнтрахт уступил Роял Униону, Олимпиакос прошел Ференцварош
Лига Европы00:55
Лига Европы-2023/24: Милан, Бенфика и Рома прошли дальше, Шахтер проиграл Марселю
Лига Европы00:51
Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы
Украина00:33
Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках
Украина00:25
Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет
ММА00:20
Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL
Лига Европы00:08
Шахтер покинул Лигу Европы, уступив на выезде Марселю
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK