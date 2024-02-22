Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу
Однако каталонцам нравится стиль игры его команд.
У руководства каталонской Барселоны есть сомнения относительно главного кандидата на замену Хави.
Как сообщает журналист Адриан Санчес, боссам "сине-гранатовых" нравится стиль игры итальянца Роберто де Дзерби, однако, есть сомнения относительно того, что он может справиться с управлением топ-клубом.
Также проблемой для испанского гранда будет сумма отступных прописана в контракте специалиста с Брайтоном, учитывая то, что у них есть финансовые трудности.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-тренер Баварии заинтересован в работе с Барселоной.
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