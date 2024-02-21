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Бывший тренер Баварии не намерен возвращаться в клуб

У Ханси Флика другие планы на будущее.
Сегодня, 13:36
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Бывший тренер Баварии Ханси Флик не вернется в клуб.

Как сообщает журналист Максимилиан Кох, Ханси не заинтересован в том, чтобы снова становиться наставником мюнхенцев в краткосрочной перспективе. Зато немец видит себя в проекте, в котором он сможет задержаться на несколько лет.

Флик заинтересован в работе с Барселоной, в которой летом освободится место главного тренера после ухода Хави и которая проявляет к нему интерес.

Напомним, 58-летний специалист до осени прошлого года работал со сборной Германии, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов и на его смену пришел Юлиан Нагельсманн.

Ранее хавбек Барселоны и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о работе с Фликом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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