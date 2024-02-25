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Аутсайдер Серии А собирается уволить тренера после поражения от Эмполи Коваленко

Алессио Дионизи попрощается со своей работой уже в ближайшее время.
Сегодня, 09:55
Алессио Дионизи / Getty Images
Алессио Дионизи / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Сассуоло проиграло Эмполи со счетом 2:3, пропустив на последних минутах игры.

Как сообщает ресурс La Gazzetta Dello Sport, руководству "нероверди" надоело терпеть неудачи своей команды и они приняли решение разойтись с Алессио Дионизи. Об увольнении итальянского специалиста будет объявлено в ближайшие часы.

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Заменить 43-летнего Дионизи на посту главного тренера команды могут его соотечественники 56-летний Леонардо Семпличи и 60-летний Давиде Баллардини, а также тренер молодежки клуба 50-летний Эмилиано Биджика.

Сейчас Сассуоло находится на 17-й позиции в итальянской Серии А, опережая Верону, идущую в зоне вылета только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сассуоло

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