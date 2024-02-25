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Боруссия Д - Хоффенхайм: результат матча

Шлоттербек и Джан сегодня врдя ли будут спать спокойно.
Сегодня, 20:28
Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм / Getty Images
Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, дортмундская Боруссия принимала дома Хоффенхайм.

Хозяева пустили уже на второй минуте, Джан со Шлоттербеком сыграли неаккуратно, Бебу перехватил и открыл счет. Хозяева сразу пошли вперед, создали ряд опасных моментов и на 21-й минуте Мален вернул паритет на поле.

А еще спустя пару минут провинившийся Шлоттербек вывел "шмелей" вперед. Во втором тайме Боруссия продолжила давить, но и сама играла не то чтобы аккуратно. Максимилиан Байер обвел Джана, и рикошетом от Шлоттербека сравнял счет.

А через две минуты Хоффенхайм вскрыл правый фланг, и после точного прострела Байер забил второй мяч. Боруссия удвоила свой прессинг на ворота гостей, даже заработала пенальти, который отменил ВАР, но не сумела хотя бы сравнять счет.

Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм 23-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
Голы: Мален, 21, Шлоттербек, 25 - Бебу, 2, Байер, 61, 65

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 10 - 3
Фолы: 7 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоффенхайм Боруссия Дортмунд

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