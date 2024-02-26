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Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных"

Боец в костюме и с поясом в руках открыл центральный матч тура чемпионата Испании.
Сегодня, 10:06
Илия Топурия и Винисиус Жуниор / Getty Images
Илия Топурия и Винисиус Жуниор / Getty Images

Вечером воскресенья, 25 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал обыграл Севилью со счетом 1:0.

Эту встречу посетил новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия. Причем испанский и грузинский боец смешанных единоборств не просто посетил игру на Сантяго Бернабеу, он ее еще и открыл.

Топурия вышел на газом вместе со своим чемпионским поясов, поздоровался с некоторыми футболистами и ударил по мячу с центра поля.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Но на этом его приключения не завершились. В подтрибунном помещении он устроил настоящую фотосессию с известными игроками обеих команд, встретился с президентом "бланкос" Флорентино Пересом, сфотографировался с ним и получил от него подарок - именную футболку Реала.

Напомним, что недавно Илия Топурия отправил в нокаут Александра Волкановски в главном событии UFC 298 и завоевал титул чемпиона промоушена в полулегком весе.

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