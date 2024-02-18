Топурия жестко нокаутировал Волкановски, отобрав у него чемпионский титул UFC
Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски (26-4) неудачно провел шестую защиту пояса, потеряв титул в противостоянии с грузинским претендентом из Испании Илией Топурией (15-0).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 18 февраля, на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, став главным событием турнира UFC 298.
Топурия сумел одержать досрочную победу над чемпионом во втором раунде. Грузинский боец провел успешную серию ударов, завершив ее точным правым боковым в челюсть. Волкановски оказался в нокауте.
And NEW!!!! #UFC298 pic.twitter.com/zYKkfZu51G— bjpenndotcom (@bjpenndotcom) February 18, 2024
Таким образом, Топурия одержал седьмую победу в UFC и стал новым чемпионом промоушена в полулегком весе.
Напомним, что в рамках турнира также Мераб Двалишвили одержал победу над Генри Сехудо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!