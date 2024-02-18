Топурия жестко нокаутировал Волкановски, отобрав у него чемпионский титул UFC

Грузино-испанский боец остановил своего оппонента во втором раунде.

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски (26-4) неудачно провел шестую защиту пояса, потеряв титул в противостоянии с грузинским претендентом из Испании Илией Топурией (15-0).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 18 февраля, на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, став главным событием турнира UFC 298.

Источник: Getty Images

Топурия сумел одержать досрочную победу над чемпионом во втором раунде. Грузинский боец провел успешную серию ударов, завершив ее точным правым боковым в челюсть. Волкановски оказался в нокауте.

Таким образом, Топурия одержал седьмую победу в UFC и стал новым чемпионом промоушена в полулегком весе.

Источник: Getty Images

Напомним, что в рамках турнира также Мераб Двалишвили одержал победу над Генри Сехудо.

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