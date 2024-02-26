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"Замки "Лунин" - лучшее для вашего дома": В Реале креативно оценили игру украинского голкипера

Надежность вратаря отметили после очередного "сухого" матча в чемпионате Испании.
Сегодня, 13:31
Андрей Лунин в матче с Севильей / Getty Images
Андрей Лунин в матче с Севильей / Getty Images

Мадридский Реал накануне в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги обыграл Севилью (1:0).

Победный гол в поединке на свой счет записал Лука Модрич, а украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В частности, в начале второго тайма украинец совершил отличный сейв после удара практически с линии вратарской.

Читай также: Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью

После матча в мадридском клубе решили оригинально отметить надежную игру голкипера.

"Замки "Лунин" - лучшее для вашего дома", - написала пресс-служба Реала в сети X.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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