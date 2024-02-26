"Замки "Лунин" - лучшее для вашего дома": В Реале креативно оценили игру украинского голкипера
Мадридский Реал накануне в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги обыграл Севилью (1:0).
Победный гол в поединке на свой счет записал Лука Модрич, а украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В частности, в начале второго тайма украинец совершил отличный сейв после удара практически с линии вратарской.
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После матча в мадридском клубе решили оригинально отметить надежную игру голкипера.
"Замки "Лунин" - лучшее для вашего дома", - написала пресс-служба Реала в сети X.
🔐 Cerrojos Lunin. Los mejores para su hogar.@AndreyLunin13 | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/YPvC7VafPB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
Ранее сообщалось, что клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина.
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