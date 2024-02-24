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Клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина

Ан-Наср готов платить украинцу большую зарплату.
Сегодня, 12:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает AS, Ан-Наср намерен приобрести вратаря в следующее трансферное окно.

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В список кандидатов попали вратарь Атлетико Ян Облак, Марк-Андре Тер Штеген из Барселоны, Кейлор Навас из ПСЖ и Андрей Лунин.

Саудовский клуб готов предложить голкиперу невероятную зарплату в 30 миллионов в год (валюта не указана).

В текущем сезоне Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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