Клуб Роналду изъявил желание подписать Лунина
Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку.
Как сообщает AS, Ан-Наср намерен приобрести вратаря в следующее трансферное окно.
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В список кандидатов попали вратарь Атлетико Ян Облак, Марк-Андре Тер Штеген из Барселоны, Кейлор Навас из ПСЖ и Андрей Лунин.
Саудовский клуб готов предложить голкиперу невероятную зарплату в 30 миллионов в год (валюта не указана).
В текущем сезоне Лунин провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 8 раз сохранил ворота сухими.
Ранее сообщалось, что основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы.
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