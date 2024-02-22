Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов по версии SofaScore

Украинец отлично проявил себя в поединке против Лейпцига.

Голкипер Реала Андрей Лунин вошел в список лучших игроков первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистический портал SofaScore включил украинца в символическую сборную.

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Издание поставило Лунину 9,6 балла за поединок против Лейпцига (1:0), в котором Андрей установил свой личный рекорд по сейвам - 9.

В текущем сезоне Лунин провел за Реал 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов, восемь раз отыграл "на ноль".

Наопомни, украинец устроил перепалку со звездой Реала после матча с Лейпцигом.

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