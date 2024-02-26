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На стадионе Реала начали продавать аксессуары с изображением Мбаппе

"Сливочные" уже зарабатывают, вероятно, на новом своем игроке.
Сегодня, 16:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, вероятно, продолжит карьеру в Реале.

По инсайдерской информации, француз доиграет за ПСЖ до конца сезона, а затем состоится переход.

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Возле стадиона "сливочных" Сантьяго Бернабеу уже началась продажа шарфов с изображением Мбаппе.

В текущем сезоне Килиан провел 32 матча за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе хочет смягчить негативный эффект от ухода Килиана из ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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На стадионе Реала начали продавать аксессуары с изображением Мбаппе
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