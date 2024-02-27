Голкипер Реала поиграл с малышом в футбол.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился милым видео со своим сыном.

Украинец показал, как проводит свободное время. Даже после тренировок и матчей дома Лунин продолжает играть в футбол.

На видео Андрей продемонстрировал свои навыки дриблинга, несколько раз обведя малыша.

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Отметим, что у украинского вратаря и его жены Анастасии сын родился в мае 2022 года. Имя мальчика неизвестно.

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