Ливерпуль установил необычное клубное достижение

"Красные" показали на что способны выпускники их академии.

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Ливерпуль уверенно победил Саутгемптон.

Голами в составе мерсисайдцев отметились "ноунеймы" 18-летний Льюис Кумас и его ровесник Джейден Даннс, что помогло клубу установить необычное достижение.

Как сообщает twitter-аккаунт Anfield Edition, впервые в истории "красных" в одном матче забитым голом отметилось сразу два игрока 18 лет или моложе.

Отметим, что для Кумаса вчерашний матч стал дебютным в футболке Ливерпуля, а Даннс, который сделал дубль, провел за английский топ-клуб лишь 3 матча.

Стоит сказать, что оба игрока получили шанс в основной команде из-за травм лидеров, а именно Мохаммеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

Также на замену в игре против Саутгемптона вышел Трей Ньони, который стал вторым самым молодым игроком в истории Ливерпуля и самым молодым игроком в истории клуба в Кубке Англии.

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