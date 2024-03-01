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Спортинг - Бенфика 2:1 результат и обзор матча Кубка Португалии

"Орлы" в голевом противостоянии уступили Спортингу.
Сегодня, 00:51
Спортинг - Бенфика / Getty Images
Спортинг - Бенфика / Getty Images

В четверг, 29 февраля, в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Португалии Спортинг на своем поле принимал Бенфику.

На девятой минуте встречи "бело-зеленые" вышли вперед благодаря голу Гонсалвеша.

После перерыва Спортинг удвоил преимущество - Дьокереш поразил ворота Анатолия Трубина, который провел весь матч на поле.

Бенфика в средине второй половины второго тайма забила дважды, однако гол Ди Марии был отменен после просмотра VAR. Примечательно, что в компенсированное время арбитр VAR отменил гол и Спортинга.

По итогу поединка Спортинг добыл победу, но уже 3 апреля команды проведут ответный матч.

Статистика матча Спортинг - Бенфика 1/2 финала Кубка Португалии

Спортинг - Бенфика 2:1
Голы: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 - Аурснес, 69

Владение мячом: 50%-50%
Удары: 21-6
Удары в створ: 5-4 
Угловые: 4-3

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