"Пожалуйста, не надо": президент Наполи рассказал, как он едва не приобрел Холанда

Нашелся еще один последователь Арсена Венгера и его великих историй.

Во времена своих выступлений за австрийский РБ Зальцбург Эрлинг Холанд зарекомендовал себя как одного из самых талантливых форвардов своего поколения.

Это было подтверждено в дортмундской Боруссии и закреплено в Манчестер Сити. Однако история норвежца могла пойти по совершенно иному сценарию.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, как он чуть не оформил трансфер Холанда в Неаполь.

"Я был на пороге подписания Эрлинга Холанда из Зальцбурга за 50 миллионов евро. Официальное предложение было уже готово, однако Мино Райола (бывший агент игрока)сказал мне: "Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, ведь я уже спланировал его следующий переход", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

В итоге в январе 2020 года Холанд перешел в Боруссию за 20 миллионов. Отыграв в Дортмунде 2,5 года, 23-летний норвежец присоединился к Манчестер Сити. За его трансфер "горожане" заплатили "шмелям" 60 миллионов.

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В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 30 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись 27 голами и 6 ассистами.

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