"Пожалуйста, не надо": президент Наполи рассказал, как он едва не приобрел Холанда
Во времена своих выступлений за австрийский РБ Зальцбург Эрлинг Холанд зарекомендовал себя как одного из самых талантливых форвардов своего поколения.
Это было подтверждено в дортмундской Боруссии и закреплено в Манчестер Сити. Однако история норвежца могла пойти по совершенно иному сценарию.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, как он чуть не оформил трансфер Холанда в Неаполь.
"Я был на пороге подписания Эрлинга Холанда из Зальцбурга за 50 миллионов евро. Официальное предложение было уже готово, однако Мино Райола (бывший агент игрока)сказал мне: "Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, ведь я уже спланировал его следующий переход", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.
В итоге в январе 2020 года Холанд перешел в Боруссию за 20 миллионов. Отыграв в Дортмунде 2,5 года, 23-летний норвежец присоединился к Манчестер Сити. За его трансфер "горожане" заплатили "шмелям" 60 миллионов.
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В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 30 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись 27 голами и 6 ассистами.
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