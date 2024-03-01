Реал раздумывает над подписанием нового голкипера на замену Лунину

Реал Мадрид рассматривает возможность подписания вратаря Лас-Пальмас Альваро Вальеса в случае ухода Андрея Лунина. Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.

Украинец, желая быть основным игроком команды после успешного сезона, намерен продолжать играть, но Реал не может ему гарантировать это.

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В связи с этим, клуб планирует отпустить Лунина летом 2025 года, когда завершится его контракт, и приобрести 26-летнего испанца.

В текущем сезоне на счету Вальеса 7 сухих матчей в 26 играх Ла Лиги.

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