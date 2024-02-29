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Клуб АПЛ хочет подписать Лунина

Команда, выступающая в еврокубках, готов платить украинцу солидные деньги.
Сегодня, 19:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может перейти в Ньюкасл летом. Об этом сообщает Defensa Central.

Английский клуб заинтересован в подписании 25-летнего украинца из-за травмы своего основного вратаря Ника Поупа, который пропустит 5 месяцев из-за повреждения.

В Ньюкасле сомневаются, сможет ли Поуп играть на прежнем уровне после восстановления.

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Клуб готов предложить Лунину зарплату в 6 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем предложит Реал, если решит продлить контракт с игроком.

Контракт Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2025 года, и мадридский клуб хочет продлить его, но окончательное решение будет принято в конце текущего сезона.

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Лунин сомневается в продлении контракта, так как понимает, что Тибо Куртуа будет основным голкипером Реала, когда восстановится после травмы. Однако украинец очень хочет продолжать играть за Реал и готов остаться, если Карло Анчелотти будет предоставлять ему игровое время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Реал Мадрид Андрей Лунин

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