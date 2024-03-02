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Лацио - Милан 0:1 видео гола и лучших моментов матча 01.03.2024

Вашему вниманию обзор поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 00:58
Милан одержал победу над Лацио / Getty Images
Милан одержал победу над Лацио / Getty Images

В пятницу, 1 марта, Лацио принимал на своем поле Милан в рамках 27-го тура итальянской Серии А.

Гости, играя в большинстве, дожали соперника под конец поединка, одержав победу со счетом 1:0.

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"Россонери" получили численное преимущество на 57-й минуте, когда за вторую желтую карточку был удален Лука Пеллегрини, и реализовали его на 88-й минуте. Победный гол на свой счет записал Ноа Окафор, который уже не впервые отличается забитым мячом после выхода на замену и во второй раз в противостояниях с Лацио в этом сезоне.

Римлянам же пришлось завершать матч с восемью игроками на поле - в компенсированное время по прямой красной карточке заработали Адам Марушич и Маттео Гендузи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Милан в 27-м туре Серии А:

Лацио - Милан 0:1

Гол: Окафор, 88

Лацио: Проведель - Марушич, Гила Фуэнтес, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 78), Альберто (Хюсай, 60) - Андерсон, Кастельянос (Иммобиле, 61), Дзакканьи (Исаксен, 67)

Милан: Меньян - Флоренци (Калабрия, 64), Габбия (Тиав, 82), Кьер (Томори, 82), Эрнандес - Беннасер (Рейндерс, 65), Адли (Окафор, 71) - Пулишич, Лофтус-Чик, Леау - Жиру

Предупреждения: Пеллегрини, Романьоли, Иммобиле, Хюсай - Флоренци, Адли, Габбия, Эрнандес, Леау, Пулишич.

Удаления: Пеллегрини, 57, Марушич, 90+5, Гендузи, 90+7

Источник: MEGOGO

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