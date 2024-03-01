iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 01.03.2024

"Россонери" в большинстве добились успеха под конец поединка с римлянами.
Вчера, 23:49
Милан обыграл Лацио / Getty Images
Милан обыграл Лацио / Getty Images

В пятницу, 1 марта, Милан в матче 27-го тура итальянской Серии А встречался на выезде с Лацио.

"Россонери", имея численное преимущество по ходу встречи, смогли вырвать победу 1:0 на последних минутах противостояния.

Милан играл в большинстве от 57-й минуты матча, когда за второе предупреждение был удален Лука Пеллегрини. На 76-й минуте гости уже могли выйти вперед, но гол Рафаэля Леау был отменен из-за офсайда.

Тем не менее воспользоваться преимуществом "россонери" смогли на 88-й минуте - единственный в поединке результативный удар на свой счет записал вышедший на замену Ноа Окафор.

Источник: Getty Images

Лацио же доигрывал встречу ввосьмером - в компенсированное к матчу время поле за прямые красные карточки досрочно покинули Адам Марушич и Маттео Гендузи.

Милан на данный момент занимает третье место в Серии А, набрав 56 очков. Лацио расположился на девятой позиции с 40 баллами.

Статистика матча Лацио - Милан 27-го тура чемпионата Италии

Лацио - Милан 0:1

Гол: Окафор, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.91
Владение мячом: 39% - 62%
Удары: 10 - 14
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 5
Фолы: 17 - 19
Атаки: 91 - 102

Лацио: Проведель - Марушич, Гила Фуэнтес, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 78), Альберто (Хюсай, 60) - Андерсон, Кастельянос (Иммобиле, 61), Дзакканьи (Исаксен, 67)

Милан: Меньян - Флоренци (Калабрия, 64), Габбия (Тиав, 82), Кьер (Томори, 82), Эрнандес - Беннасер (Рейндерс, 65), Адли (Окафор, 71) - Пулишич, Лофтус-Чик, Леау - Жиру

Предупреждения: Пеллегрини, Романьоли, Иммобиле, Хюсай - Флоренци, Адли, Габбия, Эрнандес, Леау, Пулишич.

Удаления: Пеллегрини, 57, Марушич, 90+5, Гендузи, 90+7

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
ПСЖ поделил в гостях очки с Монако ПСЖ поделил в гостях очки с Монако
Чемпионат мира по легкой атлетике: Магучих завоевала серебро, Лобан далеко от пьедестала Чемпионат мира по легкой атлетике: Магучих завоевала серебро, Лобан далеко от пьедестала
Бавария не удержала победу над Фрайбургом Бавария не удержала победу над Фрайбургом
Помочь журналистам

Видео

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Европа00:20
ПСЖ поделил в гостях очки с Монако
Вчера, 23:49
Европа23:49
Милан вырвал победу над Лацио, завершив матч с численным преимуществом в три игрока
Легкая атлетика23:45
Чемпионат мира по легкой атлетике: Магучих завоевала серебро, Лобан далеко от пьедестала
Европа23:28
Бавария не удержала победу над Фрайбургом
Другие23:14
Костевич и Омельчук стали чемпионами Евро-2024 по пулевой стрельбе
Легкая атлетика23:12
Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира
Теннис22:50
Калинина вышла в полуфинал турнира в Остине
Европа22:49
Агент хавбека Арсенала выступил с заявлением о будущем игрока
Бокс22:35
Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Дэвис устроил тому избиение в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK