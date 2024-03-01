Лацио - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 01.03.2024

"Россонери" в большинстве добились успеха под конец поединка с римлянами.

В пятницу, 1 марта, Милан в матче 27-го тура итальянской Серии А встречался на выезде с Лацио.

"Россонери", имея численное преимущество по ходу встречи, смогли вырвать победу 1:0 на последних минутах противостояния.

Милан играл в большинстве от 57-й минуты матча, когда за второе предупреждение был удален Лука Пеллегрини. На 76-й минуте гости уже могли выйти вперед, но гол Рафаэля Леау был отменен из-за офсайда.

Тем не менее воспользоваться преимуществом "россонери" смогли на 88-й минуте - единственный в поединке результативный удар на свой счет записал вышедший на замену Ноа Окафор.

Источник: Getty Images

Лацио же доигрывал встречу ввосьмером - в компенсированное к матчу время поле за прямые красные карточки досрочно покинули Адам Марушич и Маттео Гендузи.

Милан на данный момент занимает третье место в Серии А, набрав 56 очков. Лацио расположился на девятой позиции с 40 баллами.

Статистика матча Лацио - Милан 27-го тура чемпионата Италии

Лацио - Милан 0:1

Гол: Окафор, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.91

Владение мячом: 39% - 62%

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 2 - 5

Фолы: 17 - 19

Атаки: 91 - 102

Лацио: Проведель - Марушич, Гила Фуэнтес, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 78), Альберто (Хюсай, 60) - Андерсон, Кастельянос (Иммобиле, 61), Дзакканьи (Исаксен, 67)

Милан: Меньян - Флоренци (Калабрия, 64), Габбия (Тиав, 82), Кьер (Томори, 82), Эрнандес - Беннасер (Рейндерс, 65), Адли (Окафор, 71) - Пулишич, Лофтус-Чик, Леау - Жиру

Предупреждения: Пеллегрини, Романьоли, Иммобиле, Хюсай - Флоренци, Адли, Габбия, Эрнандес, Леау, Пулишич.

Удаления: Пеллегрини, 57, Марушич, 90+5, Гендузи, 90+7

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