Наставник ПСЖ: Мы должны научиться играть без Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе перед началом второго тайма вчерашнего матча против Монако.

Испанский специалист прокомментировал свое решение на послематчевой пресс-конференции.

"Когда я сочту нужным, он будет играть, а когда нет, то не будет играть, как и у всех тренеров.

Опять же, в какой-то момент нам придется научиться играть без Килиана", - заявил Энрике.

Напомним, вчера, 1 марта, ПСЖ не сумел обыграть Монако.

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