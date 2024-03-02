Наставник ПСЖ: Мы должны научиться играть без Мбаппе
Наставник парижан отреагировал на очередную замену Килиана по ходу встречи.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе перед началом второго тайма вчерашнего матча против Монако.
Испанский специалист прокомментировал свое решение на послематчевой пресс-конференции.
"Когда я сочту нужным, он будет играть, а когда нет, то не будет играть, как и у всех тренеров.
Опять же, в какой-то момент нам придется научиться играть без Килиана", - заявил Энрике.
Напомним, вчера, 1 марта, ПСЖ не сумел обыграть Монако.
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