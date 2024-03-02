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Наставник ПСЖ: Мы должны научиться играть без Мбаппе

Наставник парижан отреагировал на очередную замену Килиана по ходу встречи.
Сегодня, 10:55
Луис Энрике и Килиан Мбаппе / Getty Images
Луис Энрике и Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заменил Килиана Мбаппе перед началом второго тайма вчерашнего матча против Монако.

Испанский специалист прокомментировал свое решение на послематчевой пресс-конференции.

"Когда я сочту нужным, он будет играть, а когда нет, то не будет играть, как и у всех тренеров.

Опять же, в какой-то момент нам придется научиться играть без Килиана", - заявил Энрике.

Напомним, вчера, 1 марта, ПСЖ не сумел обыграть Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Энрике Килиан Мбаппе

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