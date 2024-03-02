iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон - Вест Хэм 1:3: обзор матча и результат игры 02.03.2024

Команда украинца дважды пропустила в компенсированное к поединку время.
Сегодня, 19:04
Эвертон проиграл Вест Хэму / Getty Images
Эвертон проиграл Вест Хэму / Getty Images

В субботу, 2 марта, Эвертон в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Вест Хэм.

Подопечные Шона Дайча вели в счете, но под конец встречи не удержали даже ничейный результат, уступив 1:3.

"Ириски" перед перерывом имели отличную возможность выйти веред, заработав пенальти, но Бету ударом с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Альфонса Ареола. Во второй половине встречи португалец все же смог поразить ворота соперника, но гости достаточно быстро отыгрались усилиями Курта Зума, замкнувшего подачу с углового.

Вырвали победу "молотобойцы" в компенсированное к матчу время, когда сначала Томаш Соучек на 90+1 минуте точно пробил в девятку, а вскоре Эдсон Альварес поставил точку в противостоянии.

Читай также: Челси на последних минутах спас ничью против Брентфорда

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко традиционно вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Источник: Getty Images

На данный момент Эвертон с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Хэм с 42 баллами идет на седьмой позиции.

Статистика матча Эвертон - Вест Хэм 27-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Вест Хэм 1:3

Голы: Бету, 56 - Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 1.21
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 22 - 12
Удары в створ: 11 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 9 - 6
Атаки: 121 - 105

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Харрисон (Гомеш, 80), Онана, Гарнер, Макнил (Доббин, 90) - Дукуре (Шермити, 90) - Бету (Калверт-Льюин, 74)

Вест Хэм: Ареола - Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьери (Джонсон, 90) - Соучек, Альварес - Кудус (Огбонна, 90), Ворд-Праус (Филлипс, 66), Пакета (Антонио, 80) - Боуэн

Предупреждения: Пикфорд - Соучек, Антонио.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Вест Хэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Стало известно, почему Зидан не будет работать в АПЛ Стало известно, почему Зидан не будет работать в АПЛ
Руни сравнил свой легендарный гол с мячом Гарначо Эвертону Руни сравнил свой легендарный гол с мячом Гарначо Эвертону
Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Черноморец 1:0 видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Черноморец 1:0 видео гола и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Хекки Гросс и Легрейд выиграли масс-старты в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа21:09
Рома разгромила на выезде Монцу благодаря шикарной игре Дибалы и Лукаку
Биатлон20:55
Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене
Формула 120:48
Вольфф: К сожалению, Ред Булл способен выиграть все гонки сезона
Украина20:33
Динамо - Черноморец 1:0 видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Бокс20:27
"Нокаутирует за несколько раундов": Хргович спрогнозировал, чем завершится бой Джошуа - Нганну
Формула 120:18
Леклер: Эта гонка - сплошное разочарование
Украина20:16
УПЛ: первая победа Миная, Динамо обыграло Черноморец, Ворскла одолела Верес, Колос проиграл Руху
Украина20:12
Ранний гол Сыча принес Руху выездную победу над Колосом
Олимпийские виды19:54
Харлан выиграла бронзовую медаль на Кубке мира в Афинах
Формула 119:53
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK