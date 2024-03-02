Эвертон - Вест Хэм 1:3: обзор матча и результат игры 02.03.2024

Команда украинца дважды пропустила в компенсированное к поединку время.

В субботу, 2 марта, Эвертон в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Вест Хэм.

Подопечные Шона Дайча вели в счете, но под конец встречи не удержали даже ничейный результат, уступив 1:3.

"Ириски" перед перерывом имели отличную возможность выйти веред, заработав пенальти, но Бету ударом с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Альфонса Ареола. Во второй половине встречи португалец все же смог поразить ворота соперника, но гости достаточно быстро отыгрались усилиями Курта Зума, замкнувшего подачу с углового.

Вырвали победу "молотобойцы" в компенсированное к матчу время, когда сначала Томаш Соучек на 90+1 минуте точно пробил в девятку, а вскоре Эдсон Альварес поставил точку в противостоянии.

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Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко традиционно вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Источник: Getty Images

На данный момент Эвертон с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Хэм с 42 баллами идет на седьмой позиции.

Статистика матча Эвертон - Вест Хэм 27-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Вест Хэм 1:3

Голы: Бету, 56 - Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 1.21

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 11 - 5

Угловые: 4 - 5

Фолы: 9 - 6

Атаки: 121 - 105

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Харрисон (Гомеш, 80), Онана, Гарнер, Макнил (Доббин, 90) - Дукуре (Шермити, 90) - Бету (Калверт-Льюин, 74)

Вест Хэм: Ареола - Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьери (Джонсон, 90) - Соучек, Альварес - Кудус (Огбонна, 90), Ворд-Праус (Филлипс, 66), Пакета (Антонио, 80) - Боуэн

Предупреждения: Пикфорд - Соучек, Антонио.

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