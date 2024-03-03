Тен Хаг: Мы должны учиться у лучших команд, но, в то же время делать в своей манере

Нидерландец считает, что для того, чтобы стать лучше нужно вдохновляться теми, кто сильнее.

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями по поводу того, каким путем должна идти его команда.

По словам нидерландского специалиста, "красные дьяволы" должны подсматривать за коллективами, которые сейчас лучше их, но и не забывать о своем стиле.

"Всегда можно учиться у соперников, которые достигли успеха - это нужно делать, если хочешь выйти на более высокий уровень.

Но в то же время мы должны делать это в манере Ман Юнайтед.

Это другой клуб, с другой средой и с другой ДНК", - сказал Эрик на пресс-конференции к матчу с Ман Сити.

Напомним, ранее Пеп Гвардиола призвал не недооценивать МЮ , припомнив то, как они сыграли против Ливерпуля в гостях.

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