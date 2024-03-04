Атлетик - Барселона 0:0: обзор матча и результат игры 03.03.2024

В воскресенье, 3 марта, в рамках 27-го тура Ла Лиги Атлетик принимал Барселону. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Каталонцы в свойственной для себя манере контролировали мяч и ход встречи, однако баски были готовы к данному ходу событий, надеясь на быстрые контратаки. В итоге, план обеих сторон провалился и голы не были забиты.

Источник: Getty Images

Отметим, еще в первой половине игры "сине-гранатовые" потеряли сразу двух футболистов - Френки де Йонга и Педри. Нидерландца увезли на носилках, а испанец, к счастью, самостоятельно покинул поле.

Таким образом, после 27-ми туров Ла Лиги Атлетик занимает пятое место в Ла Лиге с 50-ю баллами, а Барселона идет на третьей строчке, набрав 58 очков.

Статистика матча Атлетик - Барселона 27-го тура Ла Лиги

Атлетик - Барселона 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 0.73

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 14 - 10

Атлетик: Унаи Симон, Прадос, Йерай Альварес, Паредес, Гарсия де Альбенис, Де Маркос, Дани Гарсия, Весга (Руис де Галаррета, 63), Гомес (Сансет, 64), Беренгер, Уильямс (Арес, 76), Гурусета (Вильялибре, 76).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 76), Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 76), Гюндоган, де Йонг (Лопес, 26), Педри (Ямаль, 45), Рафинья (Жоау Феликс, 76), Левандовски.

Предупреждения: Араухо (32), Хави (32), Дани Гарсия (52), Кристенсен (62), Гарсия де Альбенис (65), Кунде (88).

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