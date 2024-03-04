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Не день Трубина: Порту в большинстве уничтожил Бенфику

"Орлы" в принципиальной игре потерпели громкое поражение.
Сегодня, 00:29
Порту - Бенфика / Getty Images
Порту - Бенфика / Getty Images

В воскресенье, 3 марта, в рамках 24-го тура чемпионата Португалии Порту принимал Бенфику. Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

"Драконы" уже с первых минут начали бомбардировать ворота оппонента, нанося удары с разных дистанций, а также выходя в опасные контратаки. Одна из таких прошла на 20-й минуте и главный обидчик Шахтера Галену отличился голом.

Источник: Getty Images

Бразилец на 44-й минуте удвоил преимущество, а во второй половине игры уже довели дело до разгрома, а после арбитр оставил гостей в меньшинстве.

Уже ближе к концу игры забил Пепе, а Данни Намасо своим голом поставил точку в данной игре, нанеся унизительное поражение Бенфике Анатолия Трубина. Украинец, к слову, вышел в стартовом составе.

Статистика матча Порту - Бенфика 24-го тура чемпионата Португалии

Порту - Бенфика 5:0      
Голы: Галену, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Намасо, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.53 - 0.52
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 16 - 3
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 12 - 16

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