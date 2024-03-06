Яремчук может пропустить ближайший матч Ла Лиги

Украинец рискует не сыграть с Хетафе.

В рамках 28-го тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле примет Хетафе.

Как сообщает издание Plaza Deportiva, существует вероятность, что украинец Роман Яремчук не сможет сыграть в данном поединке.

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Отмечается, что форвард почувствовал дискомфорт в игре против Реала и после этого еще не тренировался в общей группе "летучих мышей".

Стоит сказать, что встреча между Валенсией и Хетафе состоится 9 марта в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей в Ла Лиге, забив 3 гола, один из которых как раз в ворота Реала в предыдущем матче.

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