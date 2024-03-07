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В Роме определились с будущим Де Росси

Итальянский специалист заслужил на новый контракт.
Сегодня, 12:22
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

Руководство Ромы выражает большое восхищение работой Даниэле де Росси. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшие недели планируется встреча с тренером для обсуждения нового контракта, который продлится до 2026 года.

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Напомним, что 40-летний итальянец стал главным тренером команды в середине января после увольнения Жозе Моуринью.

За время своей работы Де Росси провел девять матчей во главе Ромы, потерпев всего одно поражение.

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