Руководство Барселоны встречалось с агентом бывшего тренера Баварии

Барселона ведет переговоры с Пини Захави, агентом Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Флик, который был уволен из сборной Германии в сентябре прошлого года, рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера Барселоны.

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Окончательное решение пока не принято, поскольку клуб рассматривает и другие варианты.

Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Хави покинет клуб по окончании сезона.

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