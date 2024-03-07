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Руководство Барселоны встречалось с агентом бывшего тренера Баварии

Флик может возглавить каталонцев.
Сегодня, 15:23
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Барселона ведет переговоры с Пини Захави, агентом Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Флик, который был уволен из сборной Германии в сентябре прошлого года, рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера Барселоны.

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Окончательное решение пока не принято, поскольку клуб рассматривает и другие варианты.

Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Хави покинет клуб по окончании сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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