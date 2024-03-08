Еще с одного английского клуба могут снять очки
Лестеру грозит наказание в следующем сезоне.
Английский Лестер рискует лишиться очков в следующем сезоне, пишет Sky Sports.
Клуб могут обвинить в нарушении финансовых правил АПЛ в своем последнем сезоне перед вылетом. Вероятно, клуб превысил допустимый лимит убытков в 105 млн фунтов.
Обвинение может быть предъявлено уже на следуюшей неделе, однако в любом случае, в этом сезоне клубу ничего не грозит.
Если вина "лисов" будет доказана, то Лестера лишат очков в следующем сезоне. Хотя, при желании, лига могла бы наказать Лестер прямо сейчас.
Ранее также сообщалось, что Барселона может получить нового спонсора.
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