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Еще с одного английского клуба могут снять очки

Лестеру грозит наказание в следующем сезоне.
Сегодня, 15:59
Лестер / Getty Images
Лестер / Getty Images

Английский Лестер рискует лишиться очков в следующем сезоне, пишет Sky Sports.

Клуб могут обвинить в нарушении финансовых правил АПЛ в своем последнем сезоне перед вылетом. Вероятно, клуб превысил допустимый лимит убытков в 105 млн фунтов.

Обвинение может быть предъявлено уже на следуюшей неделе, однако в любом случае, в этом сезоне клубу ничего не грозит.

Если вина "лисов" будет доказана, то Лестера лишат очков в следующем сезоне. Хотя, при желании, лига могла бы наказать Лестер прямо сейчас.

Ранее также сообщалось, что Барселона может получить нового спонсора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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