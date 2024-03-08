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Ливерпуль близок к возвращению функционера, который ушел из клуба из-за конфликта с Клоппом

Майкл Эдвардс был ответственным за подписание большинства лидеров клуба.
Вчера, 22:21
Майкл Эдвардс / Getty Images
Майкл Эдвардс / Getty Images

Английский Ливерпуль, судя по всему, начнет построение новой эры в истории клуба с возвращения человека, который во многом ответственен за построение эры текущей.

Как сообщает журналист Пол Джойс, мерсисайдцы ведут переговоры с бывшим спортивным директором клуба Майкла Эдвардса, и эти переговоры близки к успешному завершению.

Уточняется, что в случае возвращения в клуб Эдвардс получит новую должность, которая будет иметь гораздо большие полномочия чем те, что имеет спортивный директор, а вот должность, собственно, спортдира будет занимать Ричард Хьюз, который после завершения этого сезона покинет Борнмут.

Стоит сказать, что лично Майкл предлагал клубу подписывать Ибраиму Конате, Вирджила ван Дейка, Алиссона и убедил Клоппа приобрести Мохаммеда Салаха вместо Юлиана Брандта, однако, по одной из версий, именно из-за конфликта с Юргеном, который захотел иметь больше полномочий в клубе, 44-летний Эдвардс покинул свою должность летом 2022 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Майкл Эдвардс

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