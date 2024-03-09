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Цыганков отметился ассистом в игре против Осасуны

Результативное действие вингера сборной Украины принесло его команде преимущество.
Вчера, 22:56
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 9 марта, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги сошлись Жирона и Осасуна.

В стартовом составе каталонского клуба вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик. И вингеру удалось записать на свой счет голевую передачу.

На 13-й минуте поединка украинец получил мяч и с разворота сделал проникающую передачу в штрафную площадь соперника, где Порту ударом в касание поразил ворота Серхио Эрреры.

Видео ассиста Виктора Цыганкова:

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Для Цыганкова данный ассист стал уже четвертым в нынешнем сезоне. На его счету также шесть голов в 26 матчах.

Напомним, что Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в заявку сборной Украины на матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года против сборной Боснии и Герцеговины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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