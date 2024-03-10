Бывший тренер Баварии обсудил с президентом Барселоны возможное сотрудничество

Бывший тренер Баварии и сборной Германии Ханс-Дитер Флик встретился с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.

По данным Foot Mercato, переговоры прошли успешно, однако конкретных договоренностей о его назначении пока нет.

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Барселона также рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, но он не является приоритетным выбором из-за сомнений в его стиле игры.

Напомним, нынешний тренер Барселоны Хави покинет клуб по окончании сезона.

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